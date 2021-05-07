Son dakika haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden "Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması"

Son dakika haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması" düzenleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması" düzenleniyor.

Geleneksel sanatların gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, sanat bilincini yaygınlaştırarak, üretimini desteklemek amacıyla iki kategoride, on dalda gerçekleştirilecek yarışmaya katılmak isteyenler, 2-27 Ağustos tarihlerinde eserlerini Balıkesir Kent Konseyi'ne teslim edecek.

Birinci kategoride, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini ve ebru, ikinci kategoride kırkyama, geleneksel keçe, Balıkesir pullusu, Gönen iğne oyası ve Sındırgı Yağcıbedir halısı dalları yer alıyor.

Yarışmada, birincilere 20, ikincilere 15 bin, üçüncülere 10 bin lira ve mansiyona layık görülenlere 5 bin lira para ödülü verilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geleneksel sanatların geleceğe taşınmasının önemini vurguladı.

Geleneksel sanatların yeni nesle sevdirilmesin, yerel ürünlerin markalaşması, atölyelerin kurulması ve Türk sanatının dünyada tanıtılması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, bu bilinç ve kavrayışla geleneksel sanatlarımız için bir yarışma düzenliyoruz. Yarışmanın geleneksel sanatların tanıtılmasına, gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Şimdiden emeğini gönülden sunacak bütün sanatçılarımıza ve seçici kurullarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak