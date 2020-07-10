Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Kayseri'nin projeleri hakkında bilgi verdi Son dakika haberlerine göre Ankara'da düzenlenen İLBANK Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de gerçekleştirilecek projelerden bahsetti.

Ankara'da düzenlenen İLBANK Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de gerçekleştirilecek projelerden bahsetti. Bakan Kurum özellikle Camikebir Kentsel Yenileme Projesi üzerinde durarak Başkan Büyükkılıç ile birlikte yürüttükleri projenin önemini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla gerçekleşen İLBANK Genel Kurul Toplantısı'nda bakanlık tarafından yapılacak projeleri anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kayseri'de gerçekleştirilecek projelere de değindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile yürüttüğü ve birçok ilde gerçekleşecek olan çevre yenileme çalışmalarını anlattı. Bu kapsamda Kayseri Kale içi mevkiinde sülieti bozan binaların tamamını kaldıracaklarını ifade eden Kurum, "Bu kadim medeniyete ne kadar zarar veren yapı varsa kamulaştırmak suretiyle Türkiye'de dünyaya örnek olacak ve yaklaşık 100 milyon TL anlaşma bedeli olan bir proje. Kayseri için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Kale içi mevkiinde, sülieti bozan binaların tamamını kaldırıyoruz" dedi.

Ayrıca 12 il de 10 bin adet sanayi sitesinin projelendirildiğini ve bunların arasında Kayseri'nin de olduğunu belirten Kurum, konuşmasında örnekler verirken Kayseri'nin markası olan Erciyes'i de örnek gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA