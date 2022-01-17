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Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şile Belediyesini ve esnafı ziyaret etti.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şile Belediyesini ve esnafı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restore edilen tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılışına katıldı. Karaismailoğlu, daha sonra Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'yı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu ve Belediye Başkanı Ocaklı Şile esnafını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu esnaf ile muhabbet ederek sorunlarını dinledi. Bakan Karaismailoğlu daha sonra Şile Liman Müdürlüğü'nü ve Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti.

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

Son dakika: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adil Karaismailoğlu, Esnaf, Şile, Güncel, Haber

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