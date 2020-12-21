Son dakika haberleri... Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor

Son dakika haberlerine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi'nde (GADEM), pandemi sürecine rağmen 2020 yılında toplam 980 bağımlı ve bağımlı yakını ile 4 bin 100 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi'nde (GADEM), pandemi sürecine rağmen 2020 yılında toplam 980 bağımlı ve bağımlı yakını ile 4 bin 100 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Dünyada 247 milyon kişi, AB ülkelerinde 88 milyon kişi ve Türkiye'de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediği şeklindeki veriler, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Uyuşturucu madde ile mücadele noktasında toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında örnek bir adım atarak, Gençlik ve Aile Destek Merkezi'ni (GADEM) hizmete açmıştı. Doğanbey Mahallesi'ndeki sivil mimarlık örneği yapılarda hizmet veren GADEM'in çalışmalarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde uzman ofisleri, aile eğitim salonu ve sosyal etkinlik alanlarının da bulunduğu ek binalarını da geçtiğimiz Ocak ayında hizmete açarak, bağımlılıkla mücadeledeki kararlığı gözler önüne sermişti.

Pandemi mücadeleye engel değil

Bağımlı ve yakınlarına bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, grup danışmanlığı, sosyal ve kültürel faaliyetler, koruyucu ve önleyici faaliyet ile aile ziyaretlerinin gerçekleştirildiği GADEM'de pandemi sürecine rağmen çalışmalar hız kesmeden devam etti. Pandeminin Türkiye'de görüldüğü Mart ayı başına kadar düzenlenen 32 seminer ve eğitim programıyla 1835 kişiye ulaşıldı. Bunun yanında son bir yıl içinde 980 bağımlı danışan ve danışan yakını ile toplam 4 bin 100 bireysel danışmanlık hizmeti gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bağımlılığın sadece kullanan kişiyi değil, aileyi, sokağı, mahalleyi kısacası tüm toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkilediğini söyledi. Bu sosyal meselede herkese görevler düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki GADEM ile 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekün mücadele ediyoruz. Bize başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerimize bireysel görüşme ve grup danışmanlığı hizmeti vererek sosyal iyileştirme sürecini destekliyoruz. Danışan ve ailelerine ayaktan iyileştirme sürecinde vermiş olduğumuz danışmalık hizmetlerimiz ve sosyal yaşama uyum çalışmalarımızı tamamen ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çağımızın en büyük vebası olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Belediyemizin asli görevleri içerisinde yer almayan madde bağımlılığı ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. Unutmayalım, bir şehri imar ederken nesli ihmal edersek, o nesil gün gelir o şehri imha eder. Bu yüzden diyoruz ki, madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz, Büyükşehir yanınızda" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı