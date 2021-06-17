Sel sulama kanalları ve ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, sulama kanalları ve ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, sulama kanalları ve ekili alanlara zarar verdi.

Aydıncık ilçesine bağlı Hacıilyas köyünde sağanak sonrası oluşan sel, Çekerek Irmağı üzerinde bulunan sulama kanallarında hasara yol açtı.

Dere yatağından taşan sel suları, yol ve köprülerin yanı sıra yaklaşık 300 dekar hububat, soğan ve sebze ekili alana da zarar verdi.

Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu köyde incelemede bulundu.

Köy muhtarı İdris Çekiç, köylerine taşkın korumu kanalı yapılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı