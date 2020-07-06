Son dakika haberleri! Aydın'da kamp etkinliği yapıldı Son dakika haberine göre Aydın'da kamp tutkunları, eski bir Rum yerleşkesi olan Güllübahçe Mahallesinde kamp yaptı.

Aydın'da kamp tutkunları, eski bir Rum yerleşkesi olan Güllübahçe Mahallesinde kamp yaptı.

Kentte yaşayan Sergen Demir öncülüğünde başlatılan "Let's Go Güllübahçe" çağrısı kapsamında eski bir Rum yerleşkesi olan Güllübahçe Mahallesinde etkinlik yapıldı.

Burada çadır kurup kamp yapan doğaseverler, sanat tarihçisi Savaş Güleser rehberliğinde Priene Antik Kenti'ni gezdi.

Katılımcılar Fevziye Eroğlu öncülüğünde bileklik atölyesinde bileklik yapıp, yönetmen Yavuz Pullukçu ile açık hava film gösterimi ve söyleşisine katıldı.

Amatör ve profesyonel dağcıların da yer aldığı programda doğaseverler, etkinliğin ikinci gününde Priene Akropol'e 12 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

Demir, açıklamasında, "Aydın adeta Türkiye'de bir cennet ve bu güzide coğrafyanın dünya tarafından daha bilinir kılınması gerekiyor. Bize düşen de ülkemizi tanıtarak Aydınımızı dikkat çekici bir cazibe merkezi haline getirmek. Tarihi ve doğal güzellikleri ile benzersiz olan Priene Antik Kenti'nin de bulunduğu Güllübahçe Mahallesini de bu yüzden seçtik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA