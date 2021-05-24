Son dakika haberleri! Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberleri! Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberleri! Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artışla 445,07 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 artarak 7.051,59 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35'lik artışla 6.408,49 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34'lük azalışla 24.891,24 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,22 değer kazanarak 1,221 seviyelerinden işlem gördü.

Resmi tatil dolayısıyla bugün Almanya, İsviçre, Danimarka, Norveç, Belçika ve Avusturya'da piyasalar kapalıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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