Son dakika haberleri | Artvin'de su şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura giren işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Artvin'de su şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura giren işçi hayatını kaybetti

03.02.2021 02:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:04
Son dakika haberleri | Artvin'de su şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura giren işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde su şebekesindeki arızayı gidermek için girdiği çukurda üzerine toprak ve beton molozları düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Artvin'in Borçka ilçesinde su şebekesindeki arızayı gidermek için girdiği çukurda üzerine toprak ve beton molozları düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Borçka Belediyesi çalışanı Mustafa Veziroğlu (52), Aydınlar Mahallesi'nde içme suyu şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura girdi.

Veziroğlu, çukurda çalıştığı esnada üzerine düşen toprak ve beton molozlarının altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Veziroğlu, Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Veziroğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan işçinin cenazesinin belediye önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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