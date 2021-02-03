Son dakika haberleri | Artvin'de su şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura giren işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde su şebekesindeki arızayı gidermek için girdiği çukurda üzerine toprak ve beton molozları düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.