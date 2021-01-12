Son dakika haberleri | Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü

ABD'de süren politik karmaşa ve küresel düzeyde yaygın Covid-19 aşılamalarının yavaş gelişmesine bağlı belirsizliklerle altın fiyatları yeniden yükselirken, petrol fiyatları, artan coronavirus vakalarının yarattığı talep endişeleriyle düştü.

Gedik Yatırım'ın analizinde, altının ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın en kısa sürede açıklayacağı yeni teşvik paketine odaklandığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Dolayısıyla öncesinde temkinli seyrediyor. Geçtiğimiz hafta, 1900 dolar seviyesinin üzerine doğru yükselmesinin ardından piyasalarda Dolar ve ABD hazine tahvillerindeki yükselişin etkisi, altının gevşemesine neden oldu. "Biden'ın açıklayacağını söylediği yeni kapsamlı bir paket ilerleyen günlerde, altının düşüşünü sonlandırıp yeniden yükselmesine neden olabilir. Dolayısıyla paketin detayları bu açıdan önem arz ediyor. "Diğer yandan, ABD'de Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarı Temsilciler Meclisi tarafından Meclise sunuldu. Oylamadan sonra Senato'ya gitmesi bekleniyor."Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.04 düşüşle 55.21 dolar,Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 51.74 dolar,altın yüzde 0.60 artışla 1,856.34 dolar,gümüş yüzde 1.68 artışla 25.38 dolar,bakır yüzde 2.69 düşüşle 7,845.50 dolar,platin yüzde 2.84 artışla 1,066.26 dolar,paladyum yüzde 0.42 artışla 2,386.30 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 446 liraya, çeyrek altın 733 liraya, Cumhuriyet altını da 2,920 liraya yükseldi.Artan coronavirus vakalarnın "petrolde baskı yarattığı"na dikkat çekilen İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, "Petrol, dünya genelinde aşı kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, son günlerde artan Covid-19 vaka sayıları ve mutasyona uğrayan virüs nedeniyle baskı altında kaldı" denildi ve eklendi: "Geçen hafta yaklaşık yüzde 9.0 yükselen petrol fiyatları dün yüzde 1.0 geriledi. Bu sabah ise sakin seyrini koruyor. Diğer taraftan, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak olan seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden trilyonlarca dolarlık yeni bir teşvik paketi çıkarabilir. Yeni bir teşvik paketi petrol piyasasına pozitif yansıyacaktır. Bu gece TSİ 00.30'da API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları yayınlanacak. Bir önceki hafta 1.7 milyon varil azalan stokların bu hafta da azalmaya devam etmesi petrol üzerinde olumlu algılanabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI'da son geçen işlem 52.16 doları gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.54 dolar seviyesinden geçiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı