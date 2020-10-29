Son dakika haberleri: Almanya'da son 24 saatte 14 bin 844 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 494 bin 465'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha virüs tespit edildiği, 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 494 bin 465'e, toplam can kaybı ise 10 bin 413'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı