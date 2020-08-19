Son dakika haberleri! Akyurt Millet Bahçesi'ne kavuşuyor
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Son dakika haberleri! Akyurt Millet Bahçesi'ne kavuşuyor

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve yurt genelinde yapımına başlanan Millet Bahçelerinden bir tanesi de Akyurt'ta yapılacak.

Son dakika haberleri! Akyurt Millet Bahçesi'ne kavuşuyor
19.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve yurt genelinde yapımına başlanan Millet Bahçelerinden bir tanesi de Akyurt'ta yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 129 bin 688 metrekare alanda yapılacak Ankara Akyurt Millet Bahçesi ihalesi gerçekleştirildi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ihaleye kadar geçen süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sık sık toplantılar yaptıklarını belirterek, "Her geçen gün büyüyen ilçemizde insanların yeni yaşam alanlarına olan ihtiyacını karşılamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kapısını epey aşındırdık. Bakanımız Sayın Murat Kurum'dan bu güzel bahçenin Akyurt'a yapılması için destek istedik. Kendisi Akyurt'a bugüne kadar çok şey kazandırmamızda bize destek oldu. Millet Bahçesi konusunda da desteklerini aldık. Bu ihalenin yapılması vesilesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Akyurt adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Hilal Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitki çeşitliliği ve peyzaj düzenlemesi ile Akyurtlulara ve Ankaramıza hizmet edecek projemizin içerisinde millet kıraathanesi, koşu ve yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, piknik yerleri, çocuk oyun grupları, çay bahçesi ve kış bahçesi de yer alıyor. İnsanlarımızın ihtiyacı olan sosyal donatıların tamamı burada yer alacak. Ayrıca 3 bin 255 ağaç ile 129 bin 688 metrekarelik bu dev alan yeşillendirilecek. Tema bahçeleri, çiçekli bitkiler de bahçemizin süsü olacak, insanlarımız huzurla burada vakit geçirecekler. İnşallah yapımı tamamlandığında tüm Akyurtlularla millet bahçemizde buluşacağız. Hayırlı olsun." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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