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Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (termik santral): "Tavas Aldan bölgesine termik santral...

Bir son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (termik santral): "Tavas Aldan bölgesine termik santral yapılabilmesi şuanda mümkün değildir" Özkan, Türkiye'nin 190 ülkeden gelen korona yardım talebinin 105'ni cevap verdiğini açıkladı Özkan'dan Denizli'ye 'şehir hastanesi' müjdesi AK Parti Grup...

30.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:18

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (termik santral): "Tavas Aldan bölgesine termik santral yapılabilmesi şuanda mümkün değildir"

Özkan, Türkiye'nin 190 ülkeden gelen korona yardım talebinin 105'ni cevap verdiğini açıkladı

Özkan'dan Denizli'ye 'şehir hastanesi' müjdesi

DENİZLİ - AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli'nin Tavas ilçesine yapılması düşünülen termik santralle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Yapımı düşünülen yer bölge su havzalarına, yerleşim yerlerine, zeytinliklere yakın olması ve özellikle sağlık alt yapısı ve tarım alanları dikkate alındığı zaman şuanda yapılabilmesi mümkün değildir" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından gündemin değerlendirildiği basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Özkan'ın yanı sıra, milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz

Katıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Özkan, kent ve ulusal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında önce gündemdeki sıcaklığını koruyan 'korona virüs (Covit-19) salgını ve ekonomi' konusuna değinen Özkan, Denizli'de 38 bin 126 aileye toplamda 38 milyon 126 bin TL doğrudan ödenek, 6 ay ertelemeli krediden ise 2 bin 452 çiftçinin faydalandığını kaydetti. 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç kredisinden 16 bin 200 vatandaşın Denizli'de yararlandığını aktaran Özkan, "10-100 milyon TL işe devam desteğinden 16 bin işletme faydalandı. 25 bin TL'ye kadar limitli işletme finansman desteğinden 13 bin işletmemiz yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 61 bin 400 çalışan, ücretli öğretmen usta öğreticilere ek ders ödeme olanağından bin 850 vatandaşımız faydalandı. 28 bin vatandaşımıza da gıda desteği sağlandı" diye konuştu.

"Karahasanlı Şehir Hastane'mizle ilgili plan ve proje çalışmamız bitme aşamasında"

Denizli'ye yapılacak olan şehir hastanesi konusuna da değinen Özkan, hastanede proje aşamasının tamamlandığını ifade etti. Haziran ayından sonra hastanenin yapım işinin ihale edileceğini aktaran Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Karahasanlı Şehir Hastane'mizle ilgili plan ve proje çalışmamız bitme aşamasında. Hatta mimari plan bitmekle beraber zemin etüt çalışmaları ve plan çalışmaları devam etmektedir. İnşallah bu çalışmalar da tamamlandığı taktirde ki haziran ayını da bunun için bir milat olarak görüyoruz. 15 Haziran'dan sonra söz konusu yatırımın inşallah ihale işine geldiğine tanık olacağız ki bu da önümüzdeki ay demek oluyor."

"2016 yılında da benzer talepte bulunuldu"

Kentte uzun süredir gündemdeki yerini koruyan Tavas ilçesi Avdan bölgesine yapımı düşünülen termik santral konusunda da çok net konuşan Özkan, bölgede her hangi bir termik santral yapımının söz konusu olmadığını dile getirdi. Özkan, "Tavas Aldan bölgesinde bir firma tarafından düşünülen termik santral projesi ile ilgili 2016 yılında bir firma tarafından benzer talepler gündeme getirildi. Yapılacak her yatırım yasal düzenlemeler çerçevesinde şartlarına bakılır. 2016'da yatırımla ilgili çevre etkin değerlendirme açısından, teknik açıdan, doğa, sağlıklı yaşam, yerleşim alanları dikkate alınarak bu talep o tarihide reddediliyor. Arkasından bir kamu yatırımı olmayan bu proje ile ilgili yeniden bir firma talepte bulunuyor. Bölgede talep edilen yatırımla ilgili süreç yeniden başladı, ancak özellikle büyükşehir belediye başkanımızın yakından sıkı bir şekilde takibe alındı. Bu bölge su havzalarına yakınlık, su depolarının bulunduğu bölgede olması, yerleşim yerlerine, zeytinliklere yakınlık ve özellikle sağlık alt yapısı, tarım alanları dikkate alındığı zaman şuanda yapılabilmesi mümkün değildir" diye konuştu.

"Ülkemize 190 ülkeden gelen yardım talebinin 105'ini cevapsız bırakmadık"

Konuşmasında son olarak Türkiye tarafından korona virüs salgın sürecinde dünyanın farklı ülkelerine yapılan yardımlara değinen Özkan, hükümet olarak bütün dünya devletlerinin yardım taleplerini karşıladıklarını hatırlattı. Dünya ülkelerinin salgınla mücadele de başarı sağlamaları gerektiğini yenileyen Özkan şunları söyledi:

"Birileri dediler ki, 'Evet ihtiyaç olan camiye haramdır' öyle düşünmüyoruz. Salgınla mücadelede ülke olarak başarı elde etsek bile ki bugün başardık eğer Yunanistan, İtalya, Fransa, Amerika, Rusya ve komşu ülkeler eğer başarı elde edemezse bizim başarımız da yarım kalır. Çünkü karşılıklı olarak uçuşları açmamız lazım. Turizm faaliyetlerini, Denizlili fuar çalışanlarımızın gerek ülkemizde gerek yurt dışında, oradan gelecek müşterilerimizin burada sanayicilerimizle iş adamalarımızla buluşabilmesi için ülkemize 190 ülkeden gelen yardım talebinin 105 tanesini cevapsız bırakmadan imkanlarımızla yardımcı olmaya gayret ettik.

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (termik santral): 'Tavas Aldan bölgesine termik santral...

Kaynak: İHA

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