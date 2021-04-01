Son dakika haberleri | Afrika Birliği, Mozambik'teki terör saldırılarına karşı "acil eylem" çağrısı yaptı
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Son dakika haberleri | Afrika Birliği, Mozambik'teki terör saldırılarına karşı "acil eylem" çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Afrika Birliği, Mozambik'teki terör saldırılarına karşı 'acil eylem' çağrısı yaptı

Son dakika gündem haberi: Afrika Birliği (AfB), Mozambik'te 24 Mart'tan bu yana artan terör saldırılarına karşı "acil eylem" çağrısında bulundu.

Afrika Birliği (AfB), Mozambik'te 24 Mart'tan bu yana artan terör saldırılarına karşı "acil eylem" çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yazılı açıklamasında, Mozambik'in kuzeyindeki terör saldırılarını kınadıklarını kaydetti.

Son günlerde Palma bölgesinde artan terör saldırılarına dikkati çeken Muhammed, bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarla ilgili "acil ve koordineli eylem" çağrısı yaptı.

Muhammed, "Afrika Birliği Komisyonu, bölge ve kıtanın barış ve güvenliğini desteklemeye hazır." ifadesi kullanıldı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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