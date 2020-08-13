Son dakika haberleri... ABD, Suriye ve Irak'ta asker sayısını azaltacak
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Son dakika haberleri... ABD, Suriye ve Irak'ta asker sayısını azaltacak

Son dakika habere göre ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Irak ve Suriye'deki asker sayısının gelecek aydan itibaren azaltılacağını duyurdu.

Son dakika haberleri... ABD, Suriye ve Irak'ta asker sayısını azaltacak
13.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:45

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Irak ve Suriye'deki asker sayısının gelecek aydan itibaren azaltılacağını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, gelecek aydan itibaren Irak ile Suriye'deki askerlerin sayısının azaltılacağını belirterek askerleri çekme konusunda henüz talimat verilmediğini açıkladı. Irak'taki ABD askerlerinin görevi terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Irak askerlerine yardımcı olmak ve İran'ın ülkedeki egemenliğini durdurmak olduğunu vurgulayan Kenneth, Irak'taki askerlerinin sayısına ilişkin bilgi vermedi. Ancak bazı kaynaklar, Irak ile başlatılan görüşmelerin ardından Irak'taki asker sayısının yaklaşık 3 bin 500'e düşürüleceğini belirtti.

Orgeneral Kenneth F. McKenzie'in açıklamasının Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Irak, ülkedeki ABD askerlerinin varlığına ilişkin geçtiğimiz Haziran ayında ABD ile stratejik müzakere başlatmıştı. Irak'taki İran yanlısı gruplar da ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete baskı uyguluyor. - ERBİL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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