Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 512 bine yaklaştı
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Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 512 bine yaklaştı

28.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:12
Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 512 bine yaklaştı

Son dakika gündem haberi... ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1532 artarak 511 bin 999'a çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1532 artarak 511 bin 999'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 67 bin 819 artışla 28 milyon 554 bin 938'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1532 artarak 511 bin 999'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

Johns Hopkins'e göre, California 3 milyon 563 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 649 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 903 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 51 bin 953 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 498 ile New York ve 43 bin 519 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 96 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 517 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor. Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 157 binin, Brezilya'da ise 254 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 72 milyon 800 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 48 milyon 435 binden fazla kişiye ilk doz, 23 milyon 698 bini aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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