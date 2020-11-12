Son dakika haberleri... AB'den Kovid-19 aşı programı COVAX'a ilave katkı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... AB'den Kovid-19 aşı programı COVAX'a ilave katkı

12.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:00
Son dakika haberleri... AB'den Kovid-19 aşı programı COVAX'a ilave katkı

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyon avro ilave destek sağlayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyon avro ilave destek sağlayacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Paris Barış Forumu'nda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına daha fazla katkı vereceklerini açıkladı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a daha önce 400 milyon avro katkı sağlamayı taahhüt ettiğini anımsatan Von der Leyen, programa ilave 100 milyon avro daha fon sağlanacağını bildirdi.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

İlgili Haberler

Bakan Pekcan: 'İlave gümrük vergileriyle yeniden değerlendirme yapıyoruz'
Bakan Pekcan: "İlave gümrük vergileriyle yeniden değerlendirme yapıyoruz"
Kovid-19 tanı kitlerinde yeni dönem (2)
Kovid-19 tanı kitlerinde yeni dönem (2)
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Özge Özder İlker Aksum Türkan Şoray
Spor Falcao Okan Buruk Arda Turan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Türk Milli Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... AB'den Kovid-19 aşı programı COVAX'a ilave katkı - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 15:04:39. #1.14#
title