Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
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Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından "Resmini yap, balkonunu, camlarını, evini süsle, bayraklarla donat her tarafı, şarkını söyle, çek gönder" etkinliği düzenlediklerini duyurdu.

Ünlü'nün duyurusu üzerine çok sayıda çocuk etkinliğe katıldı. Çağrıda belirtilenleri yapan çocuklara, polis ve jandarma ekiplerince hediyeleri ulaştırıldı.

Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
Son dakika haberleri... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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