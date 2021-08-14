Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8)

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Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,92
|-3,91
|-36,43
|Acıpayam Selüloz
|16,14
|-4,16
|-5,22
|Adel Kalemcilik
|25,92
|10,30
|-24,29
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|-1,69
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,73
|-2,86
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,72
|3,48
|6,46
|Ak Enerji
|1,64
|-3,53
|-25,79
|Akbank
|5,48
|0,92
|-18,91
|Akçansa
|15,00
|0,33
|-6,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-3,11
|-22,19
|Akfen GMYO
|2,07
|-3,72
|-20,71
|Akın Tekstil
|35,24
|-2,38
|10,96
|Akiş GMYO
|1,82
|-1,62
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,58
|-1,20
|-36,62
|Aksa
|18,00
|8,43
|30,30
|Aksa Enerji
|13,15
|-0,68
|76,75
|Aksigorta
|7,60
|-7,65
|-12,63
|Aksu Enerji
|10,77
|7,59
|42,70
|Alarko Carrıer
|300,80
|-0,40
|-17,25
|Alarko GMYO
|20,52
|-3,39
|-18,99
|Alarko Holding
|9,80
|0,72
|15,00
|Albaraka Türk
|1,50
|-7,41
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,24
|0,50
|-18,27
|Alkim Kağıt
|15,10
|-5,03
|16,66
|Alkim Kimya
|15,73
|1,35
|11,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,63
|-9,94
|-25,57
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|-6,00
|5,08
|Anadolu Efes
|22,18
|-0,18
|3,83
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|3,65
|-8,59
|Anadolu Hayat Emek.
|9,05
|-5,43
|12,63
|Anadolu Isuzu
|16,26
|0,06
|-9,67
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-3,52
|-12,75
|Anel Elektrik
|2,68
|-6,29
|-15,46
|Arçelik
|33,10
|0,30
|16,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,00
|1,45
|16,47
|Arena Bilgisayar
|10,56
|-0,66
|-3,14
|Armada Bilgisayar
|53,15
|1,63
|8,29
|Arsan Tekstil
|4,26
|-0,23
|5,57
|Arzum Ev Aletleri
|16,14
|-3,06
|-33,21
|Aselsan
|15,45
|-3,26
|-15,34
|Ata GMYO
|4,47
|-4,08
|-18,87
|Atakule GMYO
|3,16
|10,10
|34,98
|Atlantis Yatırım Holding
|3,65
|-3,44
|-34,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-3,82
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|33,50
|2,51
|Avrasya GMYO
|3,24
|-2,99
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,80
|-6,98
|-12,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,20
|3,38
|-13,33
|Aydem Enerji
|8,15
|9,99
|Ayen Enerji
|4,87
|0,41
|-9,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,80
|5,05
|84,40
|Aygaz
|14,51
|-0,07
|2,28
|Bagfaş
|18,05
|7,06
|-9,75
|Bak Ambalaj
|24,40
|10,31
|23,38
|Balatacılar Balatacılık
|4,54
|-4,42
|-44,90
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|-2,72
|14,18
|Banvit
|65,85
|0,92
|26,63
|Başkent Doğalgaz GMYO
|18,36
|12,85
|Baştaş Başkent Çimento
|10,90
|-15,50
|-37,25
|Batı Çimento
|12,64
|0,80
|168,37
|Batısöke Çimento
|2,17
|-3,98
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|8,62
|-3,79
|-18,76
|Bera Holding
|9,99
|-7,93
|-50,74
|Berkosan Yalıtım
|9,93
|-1,49
|11,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,16
|-3,30
|52,48
|Beyaz Filo
|8,82
|0,00
|-12,49
|Bilici Yatırım
|19,47
|-0,05
|251,87
|Bim Mağazalar
|69,45
|7,67
|-2,59
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,90
|5,17
|Birko Mensucat
|1,08
|-4,42
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,12
|2,42
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,93
|-0,39
|-15,82
|BMS Çelik Hasır
|7,89
|-3,78
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,36
|-14,68
|Borusan Mannesmann
|26,62
|1,60
|-4,24
|Borusan Yat. Paz.
|360,80
|14,50
|-20,58
|Bosch Fren Sistemleri
|872,00
|-1,80
|-29,09
|Bossa
|30,46
|1,13
|70,64
|Brisa
|22,60
|-7,38
|16,72
|Burçelik
|18,45
|-2,07
|-12,23
|Burçelik Vana
|21,76
|-6,29
|-56,18
|Bursa Çimento
|3,36
|-0,59
|-32,50
|Carrefoursa
|37,88
|-0,84
|-47,24
|Casa Emtia Petrol
|112,50
|-0,09
|6,13
|Ceo Event Medya
|8,15
|3,30
|26,75
|Coca Cola İçecek
|85,65
|-0,75
|34,86
|Cosmos Yat. Holding
|9,83
|3,80
|21,96
|Credıtwest Faktorıng
|4,79
|10,62
|-18,40
|Çan2 Termik
|11,94
|9,54
|Çelebi
|169,80
|-3,30
|-6,97
|Çelik Halat
|6,45
|-1,83
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,26
|-3,82
|-26,00
|Çemtaş
|13,69
|-1,51
|-12,86
|Çimbeton
|212,70
|-3,36
|-28,26
|Çimentaş
|28,42
|-6,76
|-21,40
|Çimsa
|25,34
|0,56
|42,36
|Çuhadaroğlu Metal
|7,40
|-4,02
|-2,72
|Dagi Giyim
|4,25
|19,72
|24,77
|Dagi Yatırım Holding
|15,05
|-11,73
|16,67
|Dardanel
|2,56
|14,22
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|11,51
|-3,36
|-28,55
|Demısaş Döküm
|7,41
|-2,50
|14,43
|Denge Holding
|1,57
|35,34
|-48,31
|Deniz GMYO
|2,24
|2,28
|21,60
|Derimod
|10,24
|4,92
|5,13
|Derlüks Yatırım Holding
|4,73
|-1,46
|-46,37
|Desa Deri
|9,21
|-6,02
|-5,44
|Despec Bilgisayar
|9,89
|-3,13
|-24,27
|Deva Holding
|25,06
|-3,09
|4,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,82
|-10,11
|9,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,00
|-2,91
|-19,57
|Ditaş Doğan
|16,75
|-2,33
|28,79
|DO-CO
|689,80
|-0,39
|9,49
|Doğan Burda
|20,98
|21,76
|-6,51
|Doğan Holding
|2,72
|1,12
|-9,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|-5,08
|-3,82
|Doğusan
|6,44
|4,04
|47,03
|Doğuş GMYO
|8,68
|-5,34
|6,24
|Doğuş Otomotiv
|25,94
|-0,46
|0,06
|Döktaş Dökümcülük
|28,12
|-1,26
|-8,16
|Duran Doğan Basım
|10,96
|2,33
|4,48
|Dyo Boya
|10,86
|-13,19
|-3,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,50
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,22
|0,39
|53,13
|E-Data Teknoloji
|15,56
|-3,65
|Edip Gayrimenkul
|3,75
|-15,35
|12,95
|Ege Endüstri
|1.319,50
|-1,91
|-20,75
|Ege Gübre
|176,90
|-0,73
|23,31
|Ege Profil
|28,12
|0,43
|-26,46
|Ege Seramik
|14,02
|0,00
|45,10
|Egeplast
|22,98
|1,41
|-30,99
|Ekiz Kimya
|6,55
|-3,68
|-8,13
|Emek Elektrik
|2,76
|1,85
|-3,34
|Eminiş Ambalaj
|20,48
|-0,10
|-44,41
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,10
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,63
|0,95
|-7,81
|Enka İnşaat
|9,70
|2,21
|37,75
|Erbosan
|144,00
|-5,14
|255,07
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|-5,10
|50,27
|Ersu Gıda
|3,40
|-6,34
|-31,17
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,67
|-2,43
|Escort Teknoloji
|5,78
|-2,53
|-12,02
|Esenboğa Elektrik
|29,96
|-0,79
|57,47
|Etiler Gıda
|5,20
|-1,89
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,86
|9,94
|79,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,64
|-4,46
|2,87
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|-2,72
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|-3,61
|12,68
|Fade Gıda
|8,81
|-27,79
|69,37
|Fenerbahçe Futbol
|35,60
|-1,11
|20,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,54
|-2,31
|-13,84
|F-M İzmit Piston
|110,80
|7,99
|-9,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,36
|7,40
|10,21
|Ford Otosan
|181,30
|2,26
|48,44
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|6,72
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|17,22
|0,00
|-17,92
|Galata Wind Enerji
|3,94
|4,23
|Galatasaray Sportif
|3,76
|1,08
|-7,16
|Garanti Bankası
|9,27
|0,43
|-8,68
|Garanti Faktoring
|8,33
|-12,77
|-25,16
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-0,43
|-28,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,48
|0,81
|26,22
|Gediz Ambalaj
|41,10
|-0,82
|53,36
|Gen İlaç
|14,73
|13,31
|Gentaş
|3,18
|-1,85
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,88
|-1,34
|-4,23
|Global Men. Değ.
|6,18
|-1,90
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,23
|-3,04
|-36,53
|Good-Year
|7,93
|9,99
|-0,48
|Göltaş Çimento
|41,22
|3,57
|0,43
|Gözde Girişim
|5,55
|-3,98
|-30,45
|GSD Denizcilik
|2,46
|-2,46
|1,02
|GSD Holding
|1,88
|-1,05
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|53,50
|1,13
|-37,83
|Güler Yat. Holding
|2,35
|-3,69
|-32,13
|Halk GMYO
|2,24
|-1,32
|-26,51
|Hatay Tekstil
|16,58
|-4,60
|21,59
|Hedef Girişim
|2,62
|-3,32
|3,77
|Hektaş
|7,87
|-4,37
|47,31
|HUB Girişim
|10,53
|-3,31
|-42,14
|Hürriyet Gzt.
|1,41
|-7,84
|-32,86
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|-0,75
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|51,00
|-7,27
|278,90
|İdealist GMYO
|2,95
|-38,67
|24,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|4,81
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|-1,01
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-13,28
|-54,94
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-5,95
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,00
|-5,36
|29,14
|Info Yatırım
|3,52
|-6,13
|-24,63
|İntema
|38,30
|1,65
|-4,01
|Inveo Yatırım Holding
|104,60
|-0,85
|136,54
|İpek Doğal Enerji
|11,54
|-3,43
|-11,77
|İskenderun Demir Çelik
|12,95
|3,77
|43,31
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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