Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8)

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Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,92 -3,91 -36,43 Acıpayam Selüloz 16,14 -4,16 -5,22 Adel Kalemcilik 25,92 10,30 -24,29 Adese Gayrimenkul 1,16 -1,69 -58,57 Afyon Çimento 3,73 -2,86 -27,01 AGESA Hayat Emeklilik 18,72 3,48 6,46 Ak Enerji 1,64 -3,53 -25,79 Akbank 5,48 0,92 -18,91 Akçansa 15,00 0,33 -6,85 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -3,11 -22,19 Akfen GMYO 2,07 -3,72 -20,71 Akın Tekstil 35,24 -2,38 10,96 Akiş GMYO 1,82 -1,62 -34,82 Akmerkez GMYO 39,58 -1,20 -36,62 Aksa 18,00 8,43 30,30 Aksa Enerji 13,15 -0,68 76,75 Aksigorta 7,60 -7,65 -12,63 Aksu Enerji 10,77 7,59 42,70 Alarko Carrıer 300,80 -0,40 -17,25 Alarko GMYO 20,52 -3,39 -18,99 Alarko Holding 9,80 0,72 15,00 Albaraka Türk 1,50 -7,41 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 24,24 0,50 -18,27 Alkim Kağıt 15,10 -5,03 16,66 Alkim Kimya 15,73 1,35 11,66 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,63 -9,94 -25,57 Altınyunus Çeşme 52,50 -6,00 5,08 Anadolu Efes 22,18 -0,18 3,83 Anadolu Grubu Holding 23,88 3,65 -8,59 Anadolu Hayat Emek. 9,05 -5,43 12,63 Anadolu Isuzu 16,26 0,06 -9,67 Anadolu Sigorta 6,30 -3,52 -12,75 Anel Elektrik 2,68 -6,29 -15,46 Arçelik 33,10 0,30 16,31 ARD Bilişim Teknolojileri 56,00 1,45 16,47 Arena Bilgisayar 10,56 -0,66 -3,14 Armada Bilgisayar 53,15 1,63 8,29 Arsan Tekstil 4,26 -0,23 5,57 Arzum Ev Aletleri 16,14 -3,06 -33,21 Aselsan 15,45 -3,26 -15,34 Ata GMYO 4,47 -4,08 -18,87 Atakule GMYO 3,16 10,10 34,98 Atlantis Yatırım Holding 3,65 -3,44 -34,35 Atlas Yat. Ort. 1,51 -3,82 -13,71 ATP Bilgisayar 33,50 2,51 Avrasya GMYO 3,24 -2,99 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 2,80 -6,98 -12,50 Avrupa Yatırım Holding 5,20 3,38 -13,33 Aydem Enerji 8,15 9,99 Ayen Enerji 4,87 0,41 -9,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,80 5,05 84,40 Aygaz 14,51 -0,07 2,28 Bagfaş 18,05 7,06 -9,75 Bak Ambalaj 24,40 10,31 23,38 Balatacılar Balatacılık 4,54 -4,42 -44,90 Bantaş Ambalaj 3,57 -2,72 14,18 Banvit 65,85 0,92 26,63 Başkent Doğalgaz GMYO 18,36 12,85 Baştaş Başkent Çimento 10,90 -15,50 -37,25 Batı Çimento 12,64 0,80 168,37 Batısöke Çimento 2,17 -3,98 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 8,62 -3,79 -18,76 Bera Holding 9,99 -7,93 -50,74 Berkosan Yalıtım 9,93 -1,49 11,32 Beşiktaş Futbol Yat. 6,16 -3,30 52,48 Beyaz Filo 8,82 0,00 -12,49 Bilici Yatırım 19,47 -0,05 251,87 Bim Mağazalar 69,45 7,67 -2,59 Biotrend Çevre ve Enerji 28,90 5,17 Birko Mensucat 1,08 -4,42 -2,70 Birlik Mensucat 2,12 2,42 -38,73 Bizim Mağazaları 12,93 -0,39 -15,82 BMS Çelik Hasır 7,89 -3,78 Boğaziçi Beton Sanayi 4,36 -14,68 Borusan Mannesmann 26,62 1,60 -4,24 Borusan Yat. Paz. 360,80 14,50 -20,58 Bosch Fren Sistemleri 872,00 -1,80 -29,09 Bossa 30,46 1,13 70,64 Brisa 22,60 -7,38 16,72 Burçelik 18,45 -2,07 -12,23 Burçelik Vana 21,76 -6,29 -56,18 Bursa Çimento 3,36 -0,59 -32,50 Carrefoursa 37,88 -0,84 -47,24 Casa Emtia Petrol 112,50 -0,09 6,13 Ceo Event Medya 8,15 3,30 26,75 Coca Cola İçecek 85,65 -0,75 34,86 Cosmos Yat. Holding 9,83 3,80 21,96 Credıtwest Faktorıng 4,79 10,62 -18,40 Çan2 Termik 11,94 9,54 Çelebi 169,80 -3,30 -6,97 Çelik Halat 6,45 -1,83 -29,10 Çemaş Döküm 1,26 -3,82 -26,00 Çemtaş 13,69 -1,51 -12,86 Çimbeton 212,70 -3,36 -28,26 Çimentaş 28,42 -6,76 -21,40 Çimsa 25,34 0,56 42,36 Çuhadaroğlu Metal 7,40 -4,02 -2,72 Dagi Giyim 4,25 19,72 24,77 Dagi Yatırım Holding 15,05 -11,73 16,67 Dardanel 2,56 14,22 -51,92 Datagate Bilgisayar 11,51 -3,36 -28,55 Demısaş Döküm 7,41 -2,50 14,43 Denge Holding 1,57 35,34 -48,31 Deniz GMYO 2,24 2,28 21,60 Derimod 10,24 4,92 5,13 Derlüks Yatırım Holding 4,73 -1,46 -46,37 Desa Deri 9,21 -6,02 -5,44 Despec Bilgisayar 9,89 -3,13 -24,27 Deva Holding 25,06 -3,09 4,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,82 -10,11 9,70 Diriteks Diriliş Tekstil 3,00 -2,91 -19,57 Ditaş Doğan 16,75 -2,33 28,79 DO-CO 689,80 -0,39 9,49 Doğan Burda 20,98 21,76 -6,51 Doğan Holding 2,72 1,12 -9,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 -5,08 -3,82 Doğusan 6,44 4,04 47,03 Doğuş GMYO 8,68 -5,34 6,24 Doğuş Otomotiv 25,94 -0,46 0,06 Döktaş Dökümcülük 28,12 -1,26 -8,16 Duran Doğan Basım 10,96 2,33 4,48 Dyo Boya 10,86 -13,19 -3,44 Eczacıbaşı İlaç 6,03 0,50 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 41,22 0,39 53,13 E-Data Teknoloji 15,56 -3,65 Edip Gayrimenkul 3,75 -15,35 12,95 Ege Endüstri 1.319,50 -1,91 -20,75 Ege Gübre 176,90 -0,73 23,31 Ege Profil 28,12 0,43 -26,46 Ege Seramik 14,02 0,00 45,10 Egeplast 22,98 1,41 -30,99 Ekiz Kimya 6,55 -3,68 -8,13 Emek Elektrik 2,76 1,85 -3,34 Eminiş Ambalaj 20,48 -0,10 -44,41 Emlak Konut GMYO 1,84 1,10 -12,99 Enerjisa Enerji 10,63 0,95 -7,81 Enka İnşaat 9,70 2,21 37,75 Erbosan 144,00 -5,14 255,07 Ereğli Demir Çelik 19,74 -5,10 50,27 Ersu Gıda 3,40 -6,34 -31,17 Escar Turizm Taşımacılık 17,67 -2,43 Escort Teknoloji 5,78 -2,53 -12,02 Esenboğa Elektrik 29,96 -0,79 57,47 Etiler Gıda 5,20 -1,89 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 6,86 9,94 79,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,64 -4,46 2,87 Euro Yat. Ort. 3,58 -2,72 -19,40 Euro Yatırım Holding 3,20 -3,61 12,68 Fade Gıda 8,81 -27,79 69,37 Fenerbahçe Futbol 35,60 -1,11 20,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 -2,31 -13,84 F-M İzmit Piston 110,80 7,99 -9,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,36 7,40 10,21 Ford Otosan 181,30 2,26 48,44 Formet Metal ve Cam 1,27 6,72 -48,23 Frigo Pak Gıda 17,22 0,00 -17,92 Galata Wind Enerji 3,94 4,23 Galatasaray Sportif 3,76 1,08 -7,16 Garanti Bankası 9,27 0,43 -8,68 Garanti Faktoring 8,33 -12,77 -25,16 Garanti Yat. Ort. 2,29 -0,43 -28,79 Gedik Y. Men. Değ. 7,48 0,81 26,22 Gediz Ambalaj 41,10 -0,82 53,36 Gen İlaç 14,73 13,31 Gentaş 3,18 -1,85 -29,54 Gersan Elektrik 5,88 -1,34 -4,23 Global Men. Değ. 6,18 -1,90 2,83 Global Yat. Holding 2,23 -3,04 -36,53 Good-Year 7,93 9,99 -0,48 Göltaş Çimento 41,22 3,57 0,43 Gözde Girişim 5,55 -3,98 -30,45 GSD Denizcilik 2,46 -2,46 1,02 GSD Holding 1,88 -1,05 -25,10 Gübre Fabrik. 53,50 1,13 -37,83 Güler Yat. Holding 2,35 -3,69 -32,13 Halk GMYO 2,24 -1,32 -26,51 Hatay Tekstil 16,58 -4,60 21,59 Hedef Girişim 2,62 -3,32 3,77 Hektaş 7,87 -4,37 47,31 HUB Girişim 10,53 -3,31 -42,14 Hürriyet Gzt. 1,41 -7,84 -32,86 ICBC Turkey Bank 5,30 -0,75 -18,46 İdealist Danışmanlık 51,00 -7,27 278,90 İdealist GMYO 2,95 -38,67 24,31 İhlas Ev Aletleri 1,09 4,81 -41,49 İhlas Gayrimenkul 0,98 -1,01 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,11 -13,28 -54,94 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,79 -5,95 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,00 -5,36 29,14 Info Yatırım 3,52 -6,13 -24,63 İntema 38,30 1,65 -4,01 Inveo Yatırım Holding 104,60 -0,85 136,54 İpek Doğal Enerji 11,54 -3,43 -11,77 İskenderun Demir Çelik 12,95 3,77 43,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi