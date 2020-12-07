Son dakika haberi: Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Yatırım fonu istatistikleri

07.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:20
Son dakika haberi: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0129920099
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03725220
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0718117
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,11674027
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,01704921
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,05342014
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2313310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1125250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik
Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik
Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak
Son dakika haberi! AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırım miktarı 30,2 milyon TL'yi bulacak
AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Isparta'ya yapacağı yatırım 24,3 milyon lirayı bulacak
AEDAŞ'ın yıl sonuna kadar Isparta'ya yapacağı yatırım 24,3 milyon lirayı bulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Donald Trump Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Öner Erkan Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:21:59. #1.15#
title