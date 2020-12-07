Son dakika haberi: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: