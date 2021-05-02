Son dakika haberi... Yakakent jandarmadan 24 saat denetim
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Son dakika haberi... Yakakent jandarmadan 24 saat denetim

Son dakika haberi... Yakakent jandarmadan 24 saat denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, 24 saat kesintisiz denetim yapıyor.

Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, 24 saat kesintisiz denetim yapıyor.

Samsun Sinop karayolu Yakakent ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında 24 saat aralıksız uygulama yapan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, vatandaşların HES kodu ile seyahat izin ve görev belgelerini kontrol ederek, şehirler arası seyahatleri kontrol altında tutuyor.

İlçeye bağlı tüm mahallelerde aralıksız sokağa çıkma kısıtlamaları kontrol edilirken, vatandaşlar jandarma araçlarından yapılan anonslarla maske mesafe ve hijyen konusunda uyarılıyor.

Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından filyasyon yapılarak ikametlerinde karantinaya alınan vatandaşlar, her gün jandarma ekipleri tarafından evler ziyaret edilerek karantina kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Vefa Sosyal Destek Gurubuna yapılan ihtiyaç talepleri yine jandarma ekipleri tarafından temin edilerek adreslerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Jandarma ekipleri belirli aralıklarla da sokak hayvanlarını beslemeyi unutmuyor. - SAMSUN

Son dakika haberi... Yakakent jandarmadan 24 saat denetim
Son dakika haberi... Yakakent jandarmadan 24 saat denetim
Son dakika haberi... Yakakent jandarmadan 24 saat denetim
Son dakika haberi... Yakakent jandarmadan 24 saat denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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