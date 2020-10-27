Son dakika haberi: Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Son dakika haberi: "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Abbas" karakteriyle hafızalarda yer edinen ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayatını kaybetti.

"Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Abbas" karakteriyle hafızalarda yer edinen ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İBB'nin 2011'de faaliyete aldığı Sanatçı Yaşam Evi sakinlerinden Hikmet Karagöz yaşamını yitirdi. Bizimkiler isimli dizide canlandırdığı 'Abbas' karakteriyle Türk izleyicisinin yakından tanıdığı Karagöz, 2018 yılından bu yana Kartal Kavacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde misafir edilmeye başlanmıştı. Rahatsızlanması sonucu 15 Ekim'de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesine acil yatışı sağlanan Karagöz, bu sabah yaşama gözlerini yumdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Karagöz'ün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'nda defnedileceği bilgisi verildi.

1964'te profesyonel tiyatroya adım attı

Samsun'da 1946'da dünyaya gelen Hikmet Karagöz, 1962-1963'te Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı ve 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu.

Karagöz, 1974'te "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ile televizyon yapımlarında rol almaya başladı ve "Faize Hücum" filmiyle 1982'de sinemaya geçti.

Ağırlıklı suluboya olmak üzere 1986'dan bu yana resim yapan ve sergiler açan oyuncu, TRT'de 2001-2002'de 47 bölüm yayınlanan "Yeditepe İstanbul" dizisinde "Sabri" karakterini canlandırdı.

Karagöz, 25 Kasım 2017'den bu yana Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını devam ettiriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref