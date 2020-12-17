Son dakika haberi! Uruguay Kovid-19 salgını nedeniyle geçici sınır kapatma kararı aldı
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Son dakika haberi! Uruguay Kovid-19 salgını nedeniyle geçici sınır kapatma kararı aldı

17.12.2020 05:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 05:38
Son dakika haberi! Uruguay Kovid-19 salgını nedeniyle geçici sınır kapatma kararı aldı

Son dakika gelişmesine göre BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay'da ülke sınırları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Noel Bayramı ve yeni yıl öncesinde, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde kapatılacak.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay'da ülke sınırları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Noel Bayramı ve yeni yıl öncesinde, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde kapatılacak.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Bakanlar Kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye ilişkin bir dizi kararlar alındığını duyurdu.

Lacalle Pou, "Maalesef 21 Aralık ila 10 Ocak tarihleri ??arasında ülkeye girişleri askıya almaya kararı verdik." dedi ve bu durumun, kargo taşımacılığı ve 16 Aralık tarihine kadar bilet satın almış Uruguay vatandaşlarını kapsamadığını belirtti.

Ülkesinin salgınla mücadelede başarılı olduğunu söyleyen Lacalle Pou, insanların toplanma hakkını içeren, anayasanın 38. maddesinin düzenleneceğini ve "yığılma" ifadesinin tanımlanacağını sözlerine ekledi.

Lacalle Pou, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde şehirler arası ulaşımda maksimum kapasitenin yarıya indirildiğini ve halka açık gösterilerin de durdurulduğunu aktardı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'da, bugüne kadar 10 bin 893 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 102 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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