Son dakika haberi! Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakmak ve piknik yasaklandı Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakılması ve piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakılması ve piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbirler aldı.

Buna göre, merkez ve ilçelerde maske takma zorunluğunun devamına, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenlere Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Test sonucu veya temas sebebiyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin, izolasyon kurallarına uymadıkları tespit edildiğinde cezai işlem uygulanması ve karantina sürecini karantina yurtlarında geçirmeleri sağlanacak.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının yıllık izin alırken il dışına çıkmaları halinde evlerinde izin süresine dahil son 7 günü izolasyonda geçirmelerinin takibi kurumlarca yapılacak.

Hafta sonları kamu ve özel sektör çalışanlarının sağlık mazereti, yakın kaybı, resmi görevli olması gibi zorunlu haller dışında il dışına çıkmaması hususu tavsiye edilecek.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma ortamlarında Kovid-19'a karşı gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması konusunda gerekli hassasiyet göstermeleri sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında bulunanların maske takmasının zorunlu olması, kalabalık ortamlara müsaade edilmemesi, personelin gerekmedikçe iş yerinde misafir ve ziyaretçi kabul etmemesine, bu hususta eksiklik belirlenmesi durumunda çalışanlara gerekli yaptırım kurumlarca uygulanacak.

Kamu kurumlarında çalışan ve kronik hastalığı sebebiyle idari izinli personelin belirlenen izinler dışında il dışına çıkmamaları Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlenerek ihlal tespiti halinde gerekli idari işlemler yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmaların telefon, faks ve internet olmak üzere yüz yüze görüşme gerektirmeyen yöntemlerle yapılması için gerekli özendirici ve yönlendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla sosyal medya hesapları aktif kullanılacak.

Belediyeler, jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlüğü ve muhtarlar tarafından Kovid-19'a karşı önlemler için hazır anonslar düzenli olarak mahalle ve köylerde yapılacak.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilerek, bu kapsamda her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilecek.

Farkındalık artırıcı pankart, bilboard, el broşürü ve iş yeri gruplarına göre afişler hazırlanacak.

Apartman karantinalarında hanelerde bilgilendirici metinler hazırlanacak ve paylaşılacak.

İl merkezi ve ilçelerde sosyal mesafe kurallarına uyularak ayrı ayrı olmak üzere esnaf ve meslek grupları ile toplantılar düzenlenecek.

Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde hizmet veren feribotların kafeterya bölümleri Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi esas alınarak denetlenecek ve denetim esaslarına riayet edilmemesi halinde kaymakamlarca idari para cezası uygulanacak.

Salgın denetim ekiplerine tüm kurumlar personel ve araç desteği sağlayarak ekip sayılarını artıracak.

Munzur ve Pülümür vadilerinde tesislerin olmadığı alanlarda ateş ve piknik etkinliği yasaklanacak.

Kentte basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri etkinlikler en asgari düzeye indirilecek.

İl Özel İdaresi tarafından köy muhtarı ve azalarına tedbir ve önlemlere yönelik mesajları düzenli gönderecek.

Taziye yasağına ilişkin İl Hıfzıssıhha kararları, İl Müftülüğü ve cemevleri vasıtasıyla gerekli yerlerle paylaşılacak.

Banka ve PTT şubelerinde çalışan güvenlik personelinin sadece şube içinde değil, şube dışında da oluşan sıralara Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlem alması ve maaş ödemesi gibi kalabalık günlerde gerekmesi halinde Emniyet Müdürlüğü tarafından tedbir alınması istenecek.

Meslek grupları ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenli toplantılar il merkezinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası, ilçelerde de kaymakamların başkanlığında yapılacak.

Düğün, nişan ve benzeri organizasyonların sık sık denetlenmesi, Kovid-19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli önlemleri almayan, kurallara uymayan işletme ve düğün sahiplerine gerekli idari para cezası yazılacak.

Açıklamada, kararların bu gece yarısından itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA