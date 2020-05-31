Son dakika haberi! Terminal ve Hat 250 1 Haziran'da hizmete başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Terminal ve Hat 250 1 Haziran'da hizmete başlıyor

Son dakika güncel haberi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlayan Hat 250, 1 Haziran'da hizmete başlıyor.

Son dakika haberi! Terminal ve Hat 250 1 Haziran'da hizmete başlıyor
31.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:12

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlayan Hat 250, 1 Haziran'da hizmete başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlayan Hat 250, 1 Haziran'da tekrar hizmete başlıyor. UlaşımPark tarafından ana giriş kapısında sağlık kontrolleri yapılacak. Pandemi sürecinde gelen yasakla kapalı olan Terminal'de birçok önlem alınarak kapalı alanların sağlıklı bir ortam haline gelmesi sağlanacak. Terminale girişteki görevli çalışanlar vatandaşların ateşlerini ölçecek. Yüksek ateş çıktığında sağlık birimlerine haber verilerek olası virüsün içeride yayılması ya da tehlike arz etmesi önlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına sunulan el dezenfektanları terminalin tüm noktalarına yerleştirildi. Dezenfektanlar sayesinde en önemli noktalarda vatandaşlar ellerini temassız kullanımla dezenfekte edecek. UlaşımPark terminal temizlik birimleri tarafından gün içerisinde sürekli olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Terminal kapalı ve açık alanlar kamera sistemi ile de kontrol edilerek adeta temizlenmedik tek nokta kalmayacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından vatandaşları Sabiha Gökçen Havalimanı'na aktarmasız ulaştıran Hat 250, 1 Haziran'da yolcuları ile buluşuyor. 1 Haziran'da seferlerine başlayacak Hat 250 1 - 3 Haziran aralığında Gebze Otogarına uğrayarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıracak. 4 Haziran'dan itibaren ise 44 seferle yolcularına konforlu, hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran'da başlatılacak olan Hat 250 seferleri, 1 - 3 Haziran tarihleri arasında toplamda karşılıklı 22 sefer gerçekleştirecek. Terminal 41 No'lu perondan ilk seferine 03.00'da başlayarak gün boyu 2 saat sefer aralığı ile devam ederek son seferini ise 23.00'da gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise ilk seferini 05.00'da gerçekleştirip gün boyu 2 saat sefer aralığı ile son seferini 01.00'da gerçekleştirecek. 1 -3 Haziran tarihlerinde 250 hat koduyla Gebze Otogarına da girecek otobüsler, Gebzeli vatandaşları da aktarmasız Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıracak.

Havalimanına aktarmasız olarak yolcularını götüren Hat 250, 4 Haziran'dan itibaren ise 44 seferle yolcularına konforlu, hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlayacak. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali 41 No'lu perondan hareket edecek Hat 250, ilk seferini 03.00'da gerçekleştirecek. Saat başı hareket ederek seferlerini 23.00'a kadar sürdürecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 05.00'da başlayacak seferler gece 01.00'a kadar her gün devam edecek.

Yolcu güzergah üzerinden araca binmek isterse ve kartı da yok ise sürücü tarafından ücretli tek kullanımlık bilet verilecek ve seyahat etmeleri sağlanacak. Hat 250 kalkış noktaları olan Otogar 41 No'lu perondan TVM (Kocaeli Kart Yükleme Noktası) ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Kocaeli Kart Satış Noktası'ndan vatandaşlar, bilet ya da dolum yapabilecek. Ayrıca Hat 250'de seyahat eden yolculara bilgilendirme maksadıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması hatırlatılacak.

UlaşımPark, pandemi sürecinin başından itibaren tüm araçlarında olduğu gibi havalimanı aracı olan Hat 250'de de her gün dezenfekte işlemi uygulayacak. Sefer bitiminde garaja gelen araçlar her gün temizlik ekipleri tarafından dezenfekte edilerek tekrar kalkış noktalarına yönlendirilecek. Havalimanı olması sebebiyle gün içerisinde de araçlar dezenfekte edilecek. UlaşımPark temizlik ekipleri araçları gün boyu temizleyerek olası virüsün bulaşması da engellenmiş olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Kabak Fatih Terim Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Terminal ve Hat 250 1 Haziran'da hizmete başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 12:12:48. #1.15#
title