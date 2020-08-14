Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki...
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor.
14.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:36
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler"
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Kaynak: AA