Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki... Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler" Kaynak: AA