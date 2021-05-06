- Suriye'de mülteci kampında patlama: 5 yaralı
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- Suriye'de mülteci kampında patlama: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ - Haberler | 3. Sayfa

- Suriye'de mülteci kampında patlama: 5 yaralı Suriye'deki El-Salama mülteci kampında park halinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

- Suriye'de mülteci kampında patlama: 5 yaralı

HALEP - Suriye'deki El-Salama mülteci kampında park halinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kırsalında bulunan Azez'e bağlı Sajoo kasabasındaki El-Salama mülteci kampında yol kenarından park halinde bulunan araçta patlama meydana geldi. Araçta meydana gelen patlama sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Patlama sırasında araçta kimsenin bulunmadığı aktarılırken, bombayı araca yerleştirenlerin terör örgütü PKK destekçileri olduğu düşünülüyor.

- Suriye'de mülteci kampında patlama: 5 yaralı
- Suriye'de mülteci kampında patlama: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ

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