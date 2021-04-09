Son dakika haberi | Sinop'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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Son dakika haberi | Sinop'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Sinop'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... Sinop'un Boyabat ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan evinden iki gün önce ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Erkan'ın (52) ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Çorak köyü Ağalı mevkisinde ormanlık alanda yaptıkları aramada Erkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Erkan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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