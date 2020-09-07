Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunu
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Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunu

Son dakika gündem haberine göre Adana'da maskeli iki kişi, kuyumcuyu ve çalışanlarını tabancayla tehdit ederek 3 altın yüzük alıp kaçtı.

07.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:14

Adana'da maskeli iki kişi, kuyumcuyu ve çalışanlarını tabancayla tehdit ederek 3 altın yüzük alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde Yaşar Çetinkaya'ya ait kuyumcu dükkanına, içeride müşterinin de bulunduğu sırada silahlı, maskeli ve eldivenli iki kişi geldi.

Şüphelilerden biri tabancayla iş yeri sahibi ve çalışanlarını tehdit ederken, diğer zanlı tezgah camını kırarak 3 altın yüzük aldı.

Daha sonra iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla ara sokakta yere atılmış kıyafetler ile maske ve eldiven buldu.

İş yeri sahibi Yaşar Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışanlarının müşteriyle ilgilendiği sırada zanlıların içeriye girdiğini belirterek, "Şüpheliler 'Bu bir silahlı soygundur' dedikten sonra tezgah camını kırıp 3 altın yüzük çalıp kaçtı. Biraz direndik ama engel olamadık." dedi.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunu

Kaynak: AA

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