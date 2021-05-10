Son dakika haberi: Şeyh Cerrah mahallesinden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam
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Son dakika haberi: Şeyh Cerrah mahallesinden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planının protesto edildiği sırada, Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planının protesto edildiği sırada, Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Son dakika haberi: Şeyh Cerrah mahallesinden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam
Son dakika haberi: Şeyh Cerrah mahallesinden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam
Son dakika haberi: Şeyh Cerrah mahallesinden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam
Son dakika haberi: Şeyh Cerrah mahallesinden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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