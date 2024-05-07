Bu hafta diziler yok mu, bu hafta yeni bölüm yok mu?

Bu hafta diziler yok mu, bu hafta yeni bölüm yok mu, soruları bugünün en çok merak edilen konuları oldu. Peki, Bu hafta diziler yok mu, bu hafta yeni bölüm yok mu?

BU HAFTA DİZİLER YOK MU?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken, en çok izlenen dizilerden olan Ben Bu Cihana Sığmazam, her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile ATV'de yerini alıyor. Ancak bu akşam yayın akışında görünmedi.

Bu hafta Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. 20.45'teZiraat Türkiye Kupası maçı yayınlanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün ATV yayın akışında yer almıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV ekranlarında yayınlanması nedeniyle Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yayınlanmayacak.

BAHAR BU AKŞAM YOK MU?

Sosyal medyadan bir video paylaşan Demet Evgar, "Bahar'ın sevgili seyircileri. Bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğiniziz farkındayım. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye'de maalesef ki bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında. Haftanın altı günü 14-15 saatler çalışıyor diziler. Bunun hastalığı var, bin bir türlü hali var. Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

YABANİ BU AKŞAM YOK MU?

Yabani'nin günü değişti. Yabani dizisinin yeni günü Cumartesi oldu. Yabani yeni gününde yeni bölümü ile 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Now ekranlarında olacak.