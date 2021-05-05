Son dakika haberi: Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, Bakan Kurumla projeleri istişare etti
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Son dakika haberi: Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, Bakan Kurumla projeleri istişare etti

Son dakika haberi: Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, Bakan Kurumla projeleri istişare etti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da bir araya gelerek Seydişehir için önem taşıyan projeleri istişare etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da bir araya gelerek Seydişehir için önem taşıyan projeleri istişare etti.

Bakan Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya'nın ilçe belediye başkanlarını ağırlayarak, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki ilçe belediye başkanlarımız ile şehrimizde sürdürdüğümüz projeleri istişare ettik. Konya'mızı daha güzel yarınlara taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ise Bakan Kurum ile birlikte ilçe belediye başkanları istişare toplantılarının son etabını gerçekleştirdiklerini belirterek, "El ele verdik, Konya'mızın hayallerini bir bir yerine getiriyoruz. Çok şükürki birlik ve beraberliğimiz bereketli yatırımlara vesile oluyor." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da desteklerden dolayı Bakan Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür etti.

Bakan Kurum ile verimli bir toplantı gerçekleştirerek şehrin sorunlarını, devam eden projelerini ve şehri daha yaşanılabilir hale getirecek olan çalışmaları masaya yatırdıklarını dile getiren Tutal, "İlçemize kazandıracağımız TOKİ konutları, devam eden Millet Bahçesi ve Kuğulu Vadisi projesi, termal bölgemizin daha da kalkındırılması, ilçemize kazandıracağımız bisiklet yolları, Akçay deresinin ıslahı gibi konularda istişarelerde bulunarak planlamalar yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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