Son dakika haberi... Şehit Eren Bülbül'ün annesi oğlunun isminin verildiği gençlik merkezini ziyaret etti

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun isminin verildiği gençlik merkezini ziyaret etti.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun isminin verildiği gençlik merkezini ziyaret etti.

Geçtiğimiz ocak ayında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ortahisar ilçesindeki Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezine gelen anne Bülbül'ü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile merkez müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu karşıladı.

Anne Bülbül, gençlik merkezinde bulunan birimleri gezerek, Alemdaroğlu'ndan kurslar hakkında bilgiler aldı.

Gençlik merkezinde bulunan deneyap atölyesine de oğlunun isminin verildiğini gören anne Bülbül, oldukça duygusal anlar yaşadı. Oğlunun fotoğrafını elleriyle seven anne Bülbül, "Çektirdiği bu resmi hatırlıyorum." diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Bülbül, oğlunun unutulmadığı için herkese teşekkür ederek, minnettar olduğunu söyledi.

Anne Bülbül, Şehit Bülbül'ün isminin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında yaptırılan yetimhane, yurt ve su kuyularına verilerek yaşatıldığını ifade ederek, "Onlarla ben gurur duyuyorum. Ama Eren'imin acısını da hiçbir zaman unutamıyorum. Eren'in çektiği çileler ve yok günlerinde yaşadıklarını ben unutamıyorum. Bu kadar yapılan şeyler Eren'i bana bir saat bile unutturmuyor. Ama yine de sizlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Oğlunu ve kendilerini unutmayan herkese teşekkür eden anne Bülbül, "Oğlumun ismi çok fazla yere verildi, hepsini hatırlayamıyorum çünkü heyecanlanıyorum. O nedenle nerelerde olduğunu söyleyemiyorum. Oğlumun adına yapılanlardan haberim var. Rahatsız olduğum için yolculuk yapamıyorum, gidemiyorum ama resimlerini bana çekip gönderiyorlar." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hakkında bilgi vererek, gençlerin merkeze daha rahat ulaşabilmesi için Ortahisar ilçesindeki binayı, gençlik merkezine dönüştürdüklerini dile getirdi.

Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun merkeze Şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesini istediğini belirterek, "Bu bizim için önemli çünkü şehit bizim şehidimiz, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Annesi de bugün gençlik merkezini ziyaret etti. Amacımız annesine, gençlik merkezini gezdirerek, şehidimizin isminin yaşatılacağını görmesini istedik. Burada hem şehidimizi anacağız hem de gençlerimize hizmet edeceğiz. Tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Bülbül'ün badminton sporuyla ilgilendiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Okul ve kulüp müsabakalarında sporla uğraşan bir kardeşimizdi. Gençlerimiz içerisinde cesaretiyle ön plana çıkmış bir kardeşimizdi ama tabii takdiriilahi, vatan hainleri tarafından Maçka ilçesinde şehit edilmesi bizi son derece üzdü. Fakat Türk genci bu ülke var oldukça, bayrağı dalgalandıkça bizde Şehit Eren Bülbül'ler bitmez. Şehidimizin isminin burada yaşaması bizler içinde gençler içinde çok önem arz ediyor. Bundan dolayı çok mutluyuz, bu gençlik merkezimizin de bizler için çok önemi var. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk