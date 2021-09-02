Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmut Kazğan idaresindeki 34 JV 9253 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 27. kilometresinde Ahmet Yaşarer (45) yönetimindeki 63 HH 256 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü Yaşarer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşarer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler
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