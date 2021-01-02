Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

02.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:02
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralı Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralı Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Somali'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini belirten Koca, "Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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