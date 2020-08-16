Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 4 bin 969 yeni koronavirüs vakası Son dakika dünya haberi: Rusya'da son 24 saatte 4 bin 969 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 969 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 922 bin 853'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 969 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 922 bin 853'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 68 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 685'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA