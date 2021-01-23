Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada

23.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:08
Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada

DHA Pendik ve Maltepe'de Kapkaç, otomobil hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık yapan M.C.B. çalmış olduğu otomobille birlikte yakalandı.

İSTANBUL-DHA Pendik ve Maltepe'de Kapkaç, otomobil hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık yapan M.C.B. çalmış olduğu otomobille birlikte yakalandı. M.C. B.'nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik ve Maltepe'de 18 ile 2o ocak tarihlerinde meydana gelen kapkaç, otomobil hırsızlığı ile işyerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, bütün bu hırsızlık olaylarının 

M.C.B. isimli şüpheli tarafından yapıldığını belirledi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli M.C.B. 20 Ocak'ta Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde çaldığı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan M.C.B. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelinin hırsızlık anları kameralara da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Sergen Yalçın Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Zeytinyağı Divan Kurulu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 16:24:35. #1.16#
title