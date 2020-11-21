Son dakika haberi... "Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı" Erdoğan'a sunuldu
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Son dakika haberi... "Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı" Erdoğan'a sunuldu

21.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:52
Son dakika haberi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluyla birlikte hazırladığı "Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı"nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluyla birlikte hazırladığı "Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı"nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan belgenin içeriğine ilişkin bilgi verildi.

Belgede, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin erken aşamalarda tespiti; bütün kademelerde zihinsel, akademik, sosyal, duygusal gelişim ihtiyaçlarını karşılayan bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş ve ileri düzeyli öğretim ortamlarının oluşturulması, bu bireylerin milletin ve insanlığın geleceğine katkı sağlayabilecek biçimde kabiliyetlerini en etkili şekilde kullanmalarının temin edilmesi ve beyin göçünün önüne geçebilmek amacıyla istihdam olanaklarının geliştirilmesi hususlarına yönelik önerilerin ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca belgede sürecin her aşamasında ihtiyaç duyulacak nitelikli öğretim kadrosu ve insan kaynağının yetiştirilmesinin yanı sıra uygulamaların en etkili ve istikrarlı biçimde yürütülebilmesi için gerekli kurumsal yapılanmaya yönelik temel önerilere yer verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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