Son dakika haberi! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki, tarihi eser, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si, haklarında "kaçakçılık" suçundan başlatılan adli işlem sonrası salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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