Son dakika haberi: Kütahya'da ikinci itfaiye istasyonu binasının temeli atıldı
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Son dakika haberi: Kütahya'da ikinci itfaiye istasyonu binasının temeli atıldı

Bir son dakika haberine göre Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün hizmetine sunulacak ikinci hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Son dakika haberi: Kütahya'da ikinci itfaiye istasyonu binasının temeli atıldı
17.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:50

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün hizmetine sunulacak ikinci hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Zafertepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında yaptığı konuşmada, binanın imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer aldığını belirtti.

Mevcut itfaiye binasının merkezde kalmasından dolayı uzak bölgelerdeki olası yangınlara müdahalede yetersiz kaldığını dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi şehir merkezinde yer alan itfaiye merkezimiz şehrimizin yaklaşık 20 kilometrelik doğu-batı istikametindeki uzunluğu nedeniyle herhangi bir yangın anında zamanında müdahaleye yeterli gelmemekteydi. Bu sebeple hem Organize Sanayi Bölgemize hem de Zafertepe Mahallemiz merkez olmak üzere bu bölgedeki mahallelerimize hizmet vermek üzere bu istasyonumuzu planladık. Yapım sürecine başlanılan ve yaklaşık 1,5 milyon lira dolayında ihale bedeli olan istasyonumuzu inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla hizmete hazır hale getirmeyi planlıyoruz."

702 metrekareden oluşacak hizmet binasında, itfaiye araç otoparkı, eğitim odası, amir odası, lokal, danışma, giyinme odası, kazan dairesi, yemekhane, çay ocağı ve tuvaletler yer alacak.

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Kaynak: AA

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