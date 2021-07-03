Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ'a geldi

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.