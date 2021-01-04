Son dakika haberi... Kırşehir'de ailesi tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi (1)

Edinilen son dakika haberine göre KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, sevgilisi Osman Çelik (25) ile birlikte ailesi tarafından öldürülen Vildan İnce (24), toprağa verildi.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, sevgilisi Osman Çelik (25) ile birlikte ailesi tarafından öldürülen Vildan İnce (24), toprağa verildi. Öte yandan öldürülen Osman ÇElik ile Vildan İnce'nin geçen 15 Aralık'ta evlendikleri ortaya çıktı.

İlçe merkezinde sevgilisi Vildan İnce ile birlikte yaşadığı belirtilen Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu. Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Vildan İnce'nin annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve halasının oğlu Berhuda İ. yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki sevgilinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenilen Osman Çelik'in cenazesi dün Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Kör Mehmet köyünde toprağa verildi. Ailesi tarafından öldürülen Vildan İnce'nin cenazesi ise, akrabaları tarafından Hacıpınar mezarlığına getirildi. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için araçtan indirilmeyen genç kadının cenazesi, kılınınan namazın ardından toprağa verildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Olcay DÜZGÜN-Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı