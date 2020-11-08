Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

08.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:05
Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika habere göre Kayseri'nin Talas ilçesinde aracın elektrik trafosuna çarpması soncu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde aracın elektrik trafosuna çarpması soncu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 38 AAB 654 plakalı otomobil, Talas Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik trafosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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