Son dakika haberi | Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
12.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:08
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Mustafa Öz (66) idaresindeki 70 FU 915 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 25'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Öz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kaynak: AA