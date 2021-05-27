Kapadokya'da "Süper Ay" görsel şölen yaşattı
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Kapadokya'da "Süper Ay" görsel şölen yaşattı

Kapadokya'da 'Süper Ay' görsel şölen yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Süper Ay izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Süper Ay izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde fotoğraf sanatçısı Ömer Şahin tarafından Süper Ay fotoğraflandı. Uzaydan görülebilen heykeller ile birlikte Süper Ay güzel görüntüler oluşturdu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya'da 'Süper Ay' görsel şölen yaşattı
Kapadokya'da 'Süper Ay' görsel şölen yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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