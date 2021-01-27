Son dakika haberi! İzmir'de bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika habere göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir evde 1600 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersinalanı Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda 1600 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 mermi ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Jandarma, ikametteki G.S'yi gözaltına aldı.

İncelemede zanlının, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan