Jandarma ekipleri "Dinamik Denetim Süreci" kontrollerine devam ediyor
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü "Dinamik Denetim Süreci" kontrolleri gerçekleştirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü "Dinamik Denetim Süreci" kontrolleri gerçekleştirdi.
4518 personelin katıldığı denetimlerde, ekipler kahvaltı mekanlarını, kafe ve restoranları gezdi. İşletmecilerin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını denetleyen ekipler, müşterilerin HES kodunu kontrol etti.
Ekipler, aynı zamanda işletmecileri yüzde 50 kapasiteyle çalışmaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Denetimlere, Jandarma Asayiş Timleri, Otoyol Trafik Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri (Huzur Timleri), Motosikletli Trafik Timleri (Hızır Timleri), Jandarma Trafik Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Havalimanı Koruma Birlikleri katıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, söz konusu denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı