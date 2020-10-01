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Sınır ötesi tezkereler Mecliste

01.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:30
Sınır ötesi tezkereler Mecliste

Irak, Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu.

Irak, Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu.

Irak, Suriye, Lübnan ve Mali ile ilgili tezkerelerin uzatılmasına ilişkin tezkereler TBMM'ye geldi. Suriye ve Irak'ta PKK ve DEAŞ'a karşı, Lübnan'da UNIFIL güçlerine katkı sağlanması ve Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu İstikrar Entegre Komisyonu'na katkı sağlanması amacıyla Türk askerlerinin görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereler TBMM'de görüşülecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Sınır ötesi tezkereler Mecliste

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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