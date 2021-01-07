Son dakika haber... İnegöl'de çocuklara maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı
07.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:04
Son dakika haberler... İnegöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, çocuklara maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
İnegöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, çocuklara maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Maskeli Minik Kahramanlar Uyarıyor" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, çocukların aileleri üzerindeki etkilerinden yola çıkılarak, maske, mesafe ve hijyen konularında büyükleri uyarmaları amacıyla çocuklara bilgilendirici broşürler ve maskeler verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek