Son dakika haberi | Iğdır'da hamile kadını taşıyan ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı
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Son dakika haberi | Iğdır'da hamile kadını taşıyan ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı

Son dakika gündem haberi... Iğdır'da hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Iğdır'da hamile kadını taşıyan ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı
11.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:22

Iğdır'da hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tuzluca ilçesinden aldığı hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki 76 AAB 538 plakalı ambulans, Iğdır- Kars kara yolunun Çarıkçı köyü mevkisinde Muhammet Ali Gök yönetimindeki 76 DK 776 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkıp, köy bakkalının duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanarak araçta sıkışan otomobil sürücüsü Gök ve araçtaki Hilal Altuntaş, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralanan Gök, Altuntaş ve bir sağlık çalışanı, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar ile hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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