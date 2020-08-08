Son dakika haberi... HÜDA PAR Nusaybin 3. Olağan İlçe Kongresi yapıldı Son dakika haberlerine göre Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Nusaybin 3. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Nusaybin 3. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Parti binasında düzenlenen kongrede konuşan HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, "Parti olarak siyasete İslami bir renk katma ve adaleti tesis etme amacındayız." dedi.

Seçilecek yeni yönetim kurulunun sorumluluğunun yüksek olacağını dile getiren Çevik, "Bizler Allah'ın davasına yardımcı olursak Allah da bizlere yardımcı olacaktır. Bundan daha büyük bir şeref ve izzet yoktur." dedi.

İlçe başkanı Halil Talayhan da parti olarak "Önce insan önce adalet" misyonuyla topluma faydalı olma gayretinde olacaklarını bildirdi.

Talayhan, "Bizler, iyi ve güzel fikirlere her zaman açığız. Rabb'im ayaklarımızı sağlam ve sabit kılsın." diye konuştu.

Kongrede Talayhan, tekrar ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: AA